Premier League: lo United ribalta il City nel derby, Diallo decisivo al 90’

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 1-2

L’Etihad ospita il derby di Manchester tra City e United, una delle sfide più attese dell’anno in Premier League. La stracittadina arriva in un momento di crisi per entrambe le formazioni: Guardiola è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus in Champions League, mentre Amorim è chiamato ad affrontare il suo primo derby alla guida dei Red Devils dopo aver perso le ultime due partite in campionato. I Diavoli Rossi sono costretti a rinunciare praticamente subito a Mount, fermato dall’ennesimo infortunio, mentre i padroni di casa provano a colpire con Foden. A portare avanti il City di testa ci pensa quindi Gvardiol al 37’, confermando i problemi stagionali dello United nel gioco aereo. Nel recupero del primo tempo, Foden sfiora pure il raddoppio: decisiva è sia una deviazione di Maguire che di Onana. Diallo e Højlund provano allora a scuotere lo United nella ripresa, con Bruno Fernandes a divorarsi il possibile pareggio al 74’. Il portoghese si rifà però all’88’: Matheus Nunes atterra Diallo in area con un intervento folle e l’ex Sporting trasforma il rigore che vale l’1-1. Il City stacca completamente la spina e lo United segna ancora con Diallo al 90’, ribaltando completamente il risultato in un paio di minuti e vincendo 2-1. I Red Devils salgono così a 22 punti, tornando a sorridere dopo due sconfitte e regalando una vittoria ad Amorim nel suo primo derby di Manchester. Prosegue il momento di crisi del City: la squadra di Guardiola resta a 27 punti, a -9 dal Liverpool capolista (che ha però sempre una partita da recuperare).