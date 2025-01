Premier League: l'Arsenal rimonta il Brentford ed è secondo

LA PARTITA

Grazie ad un travolgente inizio di secondo tempo, l'Arsenal apre il suo 2025 con una vittoria: 3-1 sul Brentford, che all'intervallo sogna il colpaccio. Le Bees, infatti, impiegano 13 minuti a passare in vantaggio: dalla destra, Mbeumo si accentra e conclude di sinistro, bucando Raya sul primo palo. Al 29', però, i Gunners pareggiano con il colpo di testa di Gabriel Jesus. Si va al riposo sull'1-1, ma è solo un'illusione per i padroni di casa. Tra il 50' e il 53', infatti, arrivano i due gol che decidono la partita. La rete del 2-1 è a dir poco rocambolesca: Merino, al termine di un calcio d'angolo con tanta confusione e una papera di Flekken, insacca da pochi passi. Dopo appena 3 minuti, ecco addirittura il tris: Martinelli raccoglie una respinta errata della difesa di casa, controlla e di destro mette in porta, consentendo alla squadra di Arteta di mettere a segno l'allungo decisivo. Quadruplo cambio per il Brentford al 75', ma gli ingressi di Kim, Maghoma, Schade e Jensen non aiutano a riaprire la partita. Finisce 3-1 e per il Brentford si apre una piccola crisi: un solo punto nelle ultime quattro giornate. Sale a quota 39, invece, l'Arsenal, che si riprende il secondo posto superando il Nottingham. La vetta resta comunque lontana: il Liverpool è a +6 e con una partita in meno (il Derby con l'Everton) rispetto alla formazione di Arteta.