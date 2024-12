Premier League: il Tottenham cade in casa del Bournemouth, Fulham ok col Brighton

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM 1-0

Solo la gioia con il Manchester City nelle ultime sei partite per il Tottenham, che va ko anche in casa del Bournemouth per 1-0 e scivola al decimo posto in classifica. Gli Spurs provano subito a partire forte innescando un paio di volte Solanke, ma dopo il quarto d’ora i rossoneri stappano la partita: al 17’ l’ex Juventus e Roma Huijsen incorna di testa su corner per l’1-0. Gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa si difendono bene e chiudono la prima frazione di gioco avanti di un gol. In avvio di ripresa Postecoglou inserisce anche Son, che trova subito l’1-1 al suo ingresso in campo: la posizione del coreano è però irregolare, con il pari che viene annullato. Qualche minuto più tardi Evanilson raddoppia per i Cherries, ma anche il brasiliano è in offside. Nel finale sono più le occasioni per il 2-0 della squadra di Iraola che quelle del pareggio, con l’incontro che tramonta però sull’1-0. Il Bournemouth sale al nono posto e a 21 punti, scavalcando proprio il Tottenham, decimo e bloccato a 20.