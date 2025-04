Premier League: il Newcastle affonda il Leicester, agganciata la zona Champions

Si passa allora alla ripresa, che diventa soltanto una lunga attesa del triplice fischio, per ambo le squadre. L’unico momento degno di nota è infatti l’esordio in campionato di Jeremy Monga, a 15 anni e 271 giorni: l’ala del Leicester diventa così il secondo giocatore più giovane a debuttare in Premier League dopo Ethan Nwaneri. Il Newcastle centra la terza vittoria di fila e sale a quota 53 punti, agganciando il Chelsea in quarta posizione: i Magpies tornano così in piena lotta per un posto in Champions League, considerando che devono ancora recuperare anche il match contro il Crystal Palace (valido per la 29ª giornata). Il Leicester incassa invece l’ottavo k.o. di fila e resta al penultimo posto con 17 punti: la retrocessione in Championship diventa uno scenario sempre più concreto per la squadra allenata da Ruud van Nistelrooij, che non segna in campionato dal 26 gennaio e che resta drammaticamente a -15 dalla zona salvezza.