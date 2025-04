Premier League: il Liverpool batte l'Everton, vincono City e Newcastle

BOURNEMOUTH-IPSWICH 1-2

Sorpresa a Bournemouth: i padroni di casa perdono 2-1 contro l'Ipswich. Buon avvio delle Cherries, con Ouattara che non trova la rete. Rispondono gli ospiti, ma rischiano ancora: Palmer salva su Semenyo, O'Shea è decisivo sulla linea sul tiro di Scott. Sembra tutto pronto per la rete dei rossoneri, invece al 33' passano gli ospiti: grande azione di Enciso e 1-0 di Broadhead. L'Ipswich non ha mai vinto quest'anno e rischia anche il bis con Enciso, prima di tornare in difesa: Palmer salva su Scott e Christie. Al 61', però, Delap vince lo scontro con Huijsen e buca Kepa: è 2-0. Tolto un rigore su Semenyo, ma il Bournemouth accorcia al 68': Evanilson accorcia in tap-in. Semenyo sfiora il pari e Palmer evita il gol dell'ex Porto, facendo vincere l'Ipswich. Finisce 2-1 ed ecco la prima vittoria della terzultima, che sale a quota 20 punti: dovrà recuperare nove punti in otto turni al Wolverhampton, per salvarsi. Si ferma a quota 44 un Bournemouth sempre più in crisi, forse anche per le voci su Iraola: Europa lontana, dopo aver sfiorato il quarto posto a inizio anno.