Premier League: il Man City è tornato, Guardiola è quarto. Affondano United e Tottenham

NOTTINGHAM FOREST-SOUTHAMPTON 3-2

Al City Ground è il Nottingham Forest a trovare per primo il vantaggio, grazie al tiro con cui Anderson supera Ramsdale all’11’. I Garibaldi Reds cavalcano il momento positivo e al 28’ raddoppiano con Hudson-Odoi, autore di un gran destro da fuori area. Il Southampton in campo non c’è proprio e, allora, il Forest scappa sul 3-0 al 41’: a suggellare un gran primo tempo giocato dalla squadra di Nuno Espirito Santo è l’immancabile Wood, sempre più indomabile in zona gol in questa Premier League. È invece il 60’ quando una deviazione di Bednarek, sul tiro di Ugochukwu, beffa Sels e permette ai Saints di accorciare le distanze sul 3-1. Pochi minuti più tardi arriva la risposta di Milenkovic, ma il poker dei padroni di casa viene annullato per fuorigioco. Al 91’ l’incornata di Onuachu riduce allora a un solo gol il gap di distanza tra le due squadre, in quella che risulta però poi essere l’ultima grande emozione di un match che termina 3-2. Sale quindi a otto la striscia di risultati utili consecutivi per il Forest, ora a quota 44 punti: agganciato in classifica l’Arsenal, a -6 dal Liverpool capolista (i Reds hanno però sempre il derby con l’Everton da recuperare). Resta invece in una situazione drammatica il Southampton: i Saints sono ultimissimi in classifica, con soli 6 punti conquistati in 22 giornate.