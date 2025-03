Premier League: il Chelsea piega il Leicester, il Tottenham riprende il Bournemouth

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH 2-2

Evita la sconfitta il Tottenham, che riprende da 0-2 a 2-2 il Bournemouth. Buon avvio degli ospiti, ma con il passare dei minuti gli Spurs iniziano a prendere sempre più campo e sempre più fiducia. Gli uomini di Postecoglou vanno più volte vicini alla rete dell’1-0, ma proprio nel loro miglior momento vengono colpiti in contropiede: al 42’ Tavernier sfrutta la ripartenza rossonera e insacca da buona posizione dopo l’assist di Kerkez. Nel secondo tempo la formazione allenata da Iraola colpisce ancora, ma la rete di Kluivert viene annullata dopo controllo Var. L’olandese ex Roma torna comunque protagonista al 65’, quando innesca Evanilson per il 2-0, questa volta convalidato. La reazione dei padroni di casa arriva dopo meno di due minuti, con Sarr che accorcia le distanze con un gran gol da fuori per accendere il finale. Le Cherries sembrano avere le forze per sferrare il colpo del ko (palo di Kluivert al 73’), ma all’84’ arriva l’episodio a favore degli Spurs: calcio di rigore trasformato da Heung-min Son, che vale il 2-2 finale. Con questo pareggio il Bournemouth sale a 44 punti, in piena corsa per un posto in Europa. Dieci punti in meno per il Tottenham, ora a 34 punti.