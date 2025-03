Premier League: Hudson-Odoi piega il City, il Forest vince 1-0 e resta terzo

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY 1-0

Affascinante sfida che vale il terzo posto al City Ground, dove il Nottingham Forest si presenta con un punto di vantaggio sul Manchester City. L’atmosfera è elettrica sulle sponde del fiume Trent, con il pubblico di casa che prova a trascinare con entusiasmo i Garibaldi Reds di Nuno Espirito Santo fin da subito, intonando a gran voce prima del calcio d’inizio il classico inno Mull of Kintyre. Sui maxischermi compare invece un’immagine di Stuart Pearce e un messaggio di sostegno al grande doppio ex di questa sfida, colpito da un problema di salute nei giorni scorsi. Inizia quindi il match e Haaland spaventa Sels dopo soli otto minuti, mentre Nico Gonzalez scheggia il palo al quarto d’ora con un gran destro da fuori area. Il City cerca di imporre il proprio ritmo, mentre il Forest attende compatto nella propria metà campo e si affida quasi esclusivamente a tentativi in ripartenza. Nel finale di primo tempo cresce l’intensità in campo, ma il risultato non si sblocca: all’intervallo lo score è ancora di 0-0. Dominguez prova allora a sorprendere Ederson in avvio di ripresa, ma il brasiliano non si lascia battere dall’ex Bologna. Sempre il portiere del City è poi fondamentale al 67’, quando devia sul palo una conclusione insidiosa di Hudson-Odoi. Guardiola capta la difficoltà dei suoi ragazzi e prova a dare una scossa al match inserendo De Bruyne e Marmoush: il belga è subito attivo con un paio di tiri, che non impensieriscono però Sels. A sbloccare il risultato è allora il Forest all’83’: Hudson-Odoi buca Ederson sul suo palo e fa impazzire il City Ground. È la rete che decide la sfida e che permette ai Garibaldi Reds di portarsi a 51 punti in classifica, allungando a +4 proprio sul Manchester City, a centimetri dal pareggio in pieno recupero con Kovacic. Il club di Nottingham resta così al terzo posto, confermando di star vivendo una stagione strepitosa: era dal 1995 che il Forest non batteva il City in massima divisione.