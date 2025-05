Premier: City, Chelsea e Newcastle in Champions. Tutti i verdetti d'Europa

Doppio “Pasillo” nell’ultima di Premier League tra Liverpool e Crystal Palace: i Reds vengono celebrati per il titolo (84 punti totali), mentre la squadra di Glasner per il successo in FA Cup e la conseguente qualificazione in Europa League, nonostante il dodicesimo posto. L’Arsenal chiude secondo a 74 punti con il 2-1 sul Southampton (già retrocesso e ultimo a 12 punti), mentre il Manchester City è terzo a 71 grazie al 2-0 esterno sul Fulham al termine di una stagione più che travagliata. Il Chelsea piega 1-0 il Nottingham Forest e archivia la sua Premier con il quarto posto (69 punti) e il ritorno in Champions League, mentre la squadra di Nuno Espirito Santo è in Conference (65 punti e settimo posto) dopo aver passato gran parte del Campionato in terza posizione. Strappa un posto in Champions League anche il Newcastle di Sandro Tonali, che va ko 1-0 in casa con l’Everton ma è quinto a 66 punti grazie alla vittoria del Manchester United per 2-0 sull’Aston Villa: anche i Villans chiudono a 66, ma sono sesti e devono accontentarsi dell’Europa League. Insieme al Southampton retrocedono in Championship anche Ipswich (penultimo a 22) e Leicester (terzultimo a 25), con il Tottenham che si salva (diciassettesimo a 38 punti, ko con il Brighton 4-1 in casa) ed è addirittura in Champions League grazie al trionfo in finale di Europa League.