Ligue 1: Psg fermato dal Nantes

PSG-NANTES 1-1

La settimana tutt'altro che positiva del Psg si chiude con l'1-1 interno del Parco dei Principi con il Nantes. Quattro giorni dopo il ko col Bayern, i parigini rischiano di dilapidare il vantaggio in classifica. Eppure, al 2', i padroni di casa sono già in avanti: cross di Mendes, tacco di Ramos e zampata di Hakimi, che si inserisce e fa 1-0. Il problema è che la formazione di Luis Enrique non la chiude, visto che Vitinha centra il palo e il portiere dei gialloverdi Carlgren para tutto, in particolare su Lee. E così, al 38', arriva puntuale il pareggio degli ospiti: Abline scherza con il classe 2001 Pacho, rientra sul sinistro e buca Donnarumma, gelando il Parco dei Principi. Carlgren si ripete nella ripresa e compie un grande intervento su Zaire-Emery, i cambi di Luis Enrique e gli ingressi di Dembélé e Doue sono inutili: si rimane sull'1-1. Adesso, il distacco del Psg dal secondo posto rischia di ridursi: tutto dipenderà da Monaco-Marsiglia del Vélodrome, con il club del Principato che sogna il -4 dalla vetta. Ottimo punto per il Nantes, nonostante sia ancora in zona retrocessione.