Ligue 1: Kvara brilla, il Psg stende il Monaco e vola verso il titolo

PSG-MONACO 4-1

Continua a volare il Paris Saint-Germain, anche il Monaco va al tappeto 4-1 al Parco dei Principi. Pronti via e i padroni di casa stappano subito il risultato, dopo meno di sette minuti con il gol del portoghese Vitinha. La squadra di Hutter reagisce immediatamente, e al 17’ riesce anche a riportare l’incontro in equilibrio: assist di Magassa per l’1-1 dell’ex Juventus Denis Zakaria. Verso la fine del primo tempo i parigini tornano a premere sull’acceleratore per il nuovo vantaggio, ma al duplice fischio il punteggio è ancora in bilico. L’avvio di ripresa degli uomini di Luis Enrique è roboante, e nel giro di tre minuti i padroni di casa mettono in cassaforte la partita: al 54’ Barcola pesca l’inserimento di Kvaratskhelia, con l’ex Napoli che da ottima posizione non sbaglia e di sinistro insacca il 2-1, trovando il suo primo gol francese. Tre minuti più tardi è invece il turno del solito Dembelé, che raccoglie l’assist di Doué e batte Majecki con il destro per il 3-1. Dopo il tris i monegaschi sono al tappeto, e al 90’ arriva anche il poker: giocata di Nuno Mendes al 90' ancora una volta per Dembelé, che firma la sua doppietta personale per arrotondare il risultato. Vince il Psg e sale a 53 punti, sempre in vetta solitaria e a +13 sul Marsiglia. Fermo a quota 37 il Monaco, che manca proprio l’aggancio all’OM al secondo posto.