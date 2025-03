Ligue 1: il Psg travolge il Lille, Nizza ok col Saint-Etienne

PSG-LILLE 4-1

Tutto estremamente facile per il Psg, che al Parco dei Principi travolge 4-1 il Lille già nel primo tempo. Pronti via e la squadra di Luis Enrique stappa la partita al sesto minuto di gioco, con Barcola che firma l’1-0. Dopo un quarto d’ora i parigini raddoppiano, con l’incornata di Marquinhos su calcio d’angolo al 22’. I padroni di casa non si fermano, con gli ospiti che faticano a contenere il talento offensivo avversario: meno di sei minuti più tardi si unisce alla festa anche Dembelé, che cala il tris innescato da Neves. Al 37’, prima dell’intervallo, arriva addirittura il poker: Dembelé passa da goleador ad assistman, inventando per il 4-0 di Doué. I Dogues sono al tappeto già all’intervallo, e nella ripresa le cose non cambiano. Genesio getta nella mischia il fratello di Kylian Mbappé, Ethan, oltre a Haraldsson e David: è proprio il canadese a trovare il gol della bandiera all’80’. Vince il Psg 4-1 e vola a 62 punti, in vetta e momentaneamente a +16 sul Marsiglia. Scivola al quinto posto il Lille, fermo a 41 e scavalcato dal Monaco.



SAINT-ETIENNE-NIZZA 1-3

Non sbaglia il Nizza, che si impone per 3-1 in casa del Saint-Etienne. Gli ospiti partono subito molto bene, e dopo dieci minuti di gioco riescono a passare in vantaggio grazie alla rete di Rosario. I biancoverdi, dopo il gol subito, non si lasciano abbattere: al 32’ Moueffek innesca Stassin, che segna l’1-1 (risultato con cui le due formazioni rientrano negli spogliatoi). Dopo la pausa i rossoneri tornano a premere, e al 52’ arriva l’episodio a loro favore: autorete goffa di Nade e nuovo vantaggio per il Nizza. Questa volta la squadra di Horneland accusa il colpo, continuando a subire nel corso della ripresa. Al 69’ Ali Cho pesca in area Guessand, che col destro punisce Larsonneur per la terza volta, archiviando la pratica. Vince il Nizza 3-1 e aggancia per ora il Marsiglia al secondo posto, a quota 46 punti. Saint-Etienne bloccato a quota 19, in penultima posizione.



LENS-LE HAVRE 3-4

Rimonte, contro-rimonte e gol partita in pieno recupero: il Le Havre strappa tre punti in casa del Lens con un 4-3 pirotecnico. Ottima partenza dei Sangueoro, che dopo tre minuti sono già avanti 1-0 con la rete di Aynaoui. Gli ospiti non reagiscono, e al 19’ i padroni di casa raddoppiano: Machado trova l’assist per il 2-0 di Aguilar. Dopo la seconda rete incassata i biancoazzurri iniziano a prendere coraggio: nel giro di cinque minuti l’equilibrio viene ristabilito. Prima, al 28’, Ayew inventa per il 2-1 di Soumaré, poi, al 33’, i ruoli si invertono e lo stesso Ayew firma il 2-2. Le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità, ma le sorprese non sono ancora finite. Al 48’ Machado confeziona il suo secondo assist di giornata, questa volta per il 3-2 di Sotoca, che riporta avanti il Lens. Gli uomini di Digard non si lasciano abbattere, e al 62’ trovano le forze per il 3-3 di Casimir. La formazione allenata da Will Still cerca incessantemente il quarto vantaggio, ma in pieno recupero arriva l’episodio a favore degli ospiti: calcio di rigore trasformato al 91’ da Hassan, che vale di fatto i tre punti in una gara storica. Vince il Le Havre 4-3 e sale a 20 punti, scavalcando il Saint-Etienne e lasciandosi alle spalle di un punto la zona retrocessione. Lens bloccato a quota 33 punti.