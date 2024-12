Ligue 1: il Psg torna alla vittoria e allunga su Marsiglia e Monaco

PSG-LIONE 3-1

Reduce da due pareggi consecutivi in campionato, il Psg di Luis Enrique si presenta al Parco dei Principi con la possibilità di approfittare del mezzo passo falso in cui sono inciampati ieri sia il Marsiglia che il Monaco, le due dirette inseguitrici. I padroni di casa iniziano bene e all’8’ passano avanti con Dembélé, raddoppiando poi al 14’ con il rigore battuto perfettamente da Vitinha. Al quarto d’ora Lee Kang-in ha pure l’occasione per segnare il terzo gol, ma il suo tiro è troppo debole per sorprendere Lucas Perri. Ad accorciare le distanze è allora il Lione. Mikautadze beffa Donnarumma al 41’ con un geniale pallonetto, per il 2-1 con cui si chiude il primo tempo: Veretout non riesce infatti a sfruttare la palla del possibile pareggio a pochi secondi dall’intervallo. Al 52’ il Psg torna ad allungare con Doué, ma la rete viene annullata per un’iniziale posizione di fuorigioco. La partita viene quindi interrotta per qualche minuto a causa di cori omofobi provenienti da alcuni ultras parigini: l’intervento dei giocatori del Psg riesce a calmare i tifosi e la partita riprende. Nel finale c’è spazio anche per un paio di occasioni di Barcola e per il 3-1 di Goncalo Ramos all’88’. Il Psg torna così alla vittoria e sale a 37 punti in vetta alla classifica, portandosi a +7 su Marsiglia e Monaco. Il Lione resta invece a 25 punti, al quinto posto.