Ligue 1: il Psg resta a +6, successo in extremis per il Monaco

Si mantiene in scia ai parigini il Monaco di Adi Hutter, che sconfigge 3-2 il Brest dopo una gara pirotecnica e ricca di emozioni. Si sfidano due formazioni imbattute in Champions League, proprio alla vigilia delle sfide europee, e la gara si sblocca al 5': Akliouche colpisce con un tiro preciso, dopo un ottimo inserimento. Il gioiellino di casa Monaco centra anche un palo, mentre il Brest perde Lees-Melou per infortunio e si disunisce: errore difensivo e sinistro di Golovin per il 2-0 al 24'. Ajorque e Le Cardinal non riportano in gara gli ospiti, che accorciano le distanze al 50': corner di Kamory Doumbia e testa di Sima, che batte Majecki. Baldé e Fernandes sfiorano il pari per il Brest, che spaventa e non poco la formazione monegasca. Il Monaco respira solo nel finale e la chiude al 91': assist di Ilenikhena e doppietta dello scatenato Akliouche, che chiude i giochi. A nulla vale il tocco di Ajorque, completamente dimenticato da Singo al 95'. Settimo ko stagionale e soli 13 punti in 12 gare per il Brest, mentre i biancorossi di Hutter restano secondi: 26 punti e -6 dal Psg per blindare il secondo posto.