Ligue 1: il Psg chiude con un tris marchiato Kvaratskhelia, il Nizza vince la corsa Champions

PSG-AUXERRE 3-1

Termina con 3-1 il campionato del Psg, che chiude così da Campione di Francia con 84 punti. Il primo tempo va in archivio con l’Auxerre avanti 1-0 grazie alla rete di Sinayoko (30’), cui risponde al 59’ Kvaratskhelia con un gran gol. Marquinhos realizza poi il sorpasso al 67’, mentre Goncalo Ramos sbaglia un rigore all’80’. Kvaratskhelia trova quindi il suo quarto gol in Ligue 1 all’88’, firmando la doppietta personale e il tris per i parigini, in un’altra serata di festa. Sconfitta indolore per l’Auxerre, all’undicesimo posto.



MARSIGLIA-RENNES 4-2

È Kone a portare avanti il Rennes in casa del Marsiglia al 14’, con la squadra di De Zerbi che riesce poi a ribaltate il risultato nel corso del primo tempo. Assoluto protagonista è Greenwood, autore di una doppietta tra il 21’ (rigore) e il 46’. L’inglese sbaglia anche un altro penalty al 27’ e offre pure un assist a Rabiot (38’). Gomez prova allora a riportare in partita il Rennes al 78’, ma Rabiot chiude ogni discorso con il 4-2 nel recupero. Il Marsiglia termina così il campionato al secondo posto e giocherà la prossima Champions League. Il Rennes resta dodicesimo.



LENS-MONACO 4-0

El Aynaoui firma al 21’ il vantaggio del Lens allo Stade Bollaert-Delelis, con la squadra di Still che si vede poi annullare il raddoppio di Koyalipou per un fallo a inizio azione di Zaroury. Il Monaco resta invece in dieci al 52’ per l’espulsione di Magassa, mentre El Aynaoui timbra la doppietta personale al 56’. Il Lens dilaga quindi tra il 73’ e il 78’ con Thomasson e Zaroury e chiude all’ottavo posto. Terzo resta il Monaco, posto che gli garantisce la prossima Champions League. Il Lens chiude ottavo.



NIZZA-BREST 6-0

Domina il Nizza nel corso della prima frazione all’Allianz Riviera. I rossoneri chiudono avanti i primi quarantacinque minuti grazie alle reti di Guessand (16’), Laborde (19)’ e al rigore di Bouanani (29’). Sempre Laborde cala poi il poker rossonero al 75’, per la seconda gioia personale di serata, mentre Moffi vale la manita all’82’ e Abdi il 6-0 finale in pieno recupero. Il Nizza si guadagna così il quarto posto finale in classifica che lo porterà a giocare i playoff di Champions League. Il Brest termina invece al nono posto.



LILLE-REIMS 2-1

In lotta per un piazzamento europeo, il Lille si presenta in vantaggio di un gol all’intervallo nella sfida contro il Reims, prossimo avversario nella Coppa di Francia contro il Psg. A segnare è Cabella (37’), prima del pareggio ospite al 60’ con Akieme. Il rigore di Akprom riporta quindi avanti i padroni di casa all’86’, con il Lille che chiude così il suo campionato al quinto posto: piazzamento che vale l’Europa League. La sconfitta condanna invece il Reims a giocare lo spareggio contro il Metz per non retrocedere in Ligue 2.



STRASBURGO-LE HAVRE 2-3

Si chiude in parità il primo tempo allo Stade de la Meinau, dove lo Strasburgo passa avanti al 20’ con Andrey Santos, ma viene poi ripreso dal rigore di Toure al 43’. A riportare in vantaggio i padroni di casa al 53’ ci pensa allora Nanasi, con Casimir che riesce però a ristabilire nuovamente l’equilibrio al 70’: nel mezzo anche una rete annullata per fuorigioco a Koka. Nel recupero il Le Havre trova poi il colpo che vale la clamorosa salvezza: Toure segna infatti il rigore che timbra il successo per 3-2 al 96’ e tiene in Ligue 1 la formazione di Digard. Si dispera lo Strasburgo che chiude il match in dieci (espulso Omobamidele) e, perdendo, scivola al settimo posto, fuori dalle posizioni che valgono l’Europa: ora dovrà sperare nella vittoria del Psg in Coppa di Francia, per accedere alla Conference League.



LIONE-ANGERS 2-0

Completata la prima metà di gara a reti bianche, è Lacazette, alla sua ultima partita con il club, a timbrare l’1-0 per il Lione di Fonseca al 55’ su calcio di rigore. L’ex Arsenal si conferma così il solito trascinatore per l’OL, completando pure una doppietta personale al 72’ e portando il Lione al sesto posto finale: piazzamento che vale quanto meno la prossima Conference League. Una vittoria del Psg in finale di Coppa di Francia spingerebbe addirittura l’OL in Europa League. L’Angers chiude invece al quattordicesimo posto.



ST. ETIENNE-TOLOSA 2-3

Parte forte il Tolosa al Geoffroy-Guichard, dove Kamanzi e King regalano un doppio vantaggio agli ospiti tra il 16’ e il 19’. Tardieu accorcia quindi le distanze per i padroni di casa al 38’, con Gboho che riesce però a rimettere due gol tra le squadre al 58’. Ci pensa allora subito Batubinsika a riportare in scia l’ASSE (63’), ma il risultato finale dice 3-2 Tolosa, che chiude il campionato al decimo posto. Retrocede invece in Ligue 2 il St. Etienne, in virtù del penultimo posto finale in classifica.



NANTES-MONTPELLIER 3-0

Già retrocesso in Ligue 2, il Montpellier si scioglie subito nel corso del primo tempo contro il Nantes, sotto i colpi di Simon (rigore al 18’) e Coquelin (31’). Il tris di Abline chiude quindi ogni discorso al 79’, con i Canarini che riescono così a centrare il proprio obiettivo nell’ultima giornata: la salvezza. Il Nantes chiude infatti il campionato in tredicesima piazza. Ultimo, con soli 16 punti, il Montpellier.