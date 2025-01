Ligue 1: il Marsiglia travolge il Le Havre, crollo Brest con l’Angers

MARSIGLIA-LE HAVRE 5-1

Tutto facile per il Marsiglia, che archivia la pratica in un tempo e travolge il Le Havre 5-1. Dominio totale della squadra di De Zerbi, che poco prima della mezzora di gioco stappa la partita: al 25’ Rongier porta i padroni di casa sull’1-0. Gli ospiti non reagiscono, e verso la fine del primo tempo l’OL rifila l’uno-due micidiale che mette in archivio la partita: al 39’ Merlin innesca Nadir per il raddoppio, e quattro minuti più tardi si ripete, questa volta per il tris di Maupay. Le cose nel secondo tempo non cambiano, con i padroni di casa che dilagano: al 66’ l’ex Lens Wahi cala il poker su invenzione di Greenwood, e nove minuti più tardi Garcia sfrutta l’assist di Murillo per il 5-0. Nel finale c’è spazio per il gol della bandiera del grande ex Andre Ayew, che all’85’ segna il gol del 5-1 definitivo. Il Marsiglia sale a quota 33 punti, al secondo posto solitario (+3 sul Monaco) e a -7 dal Psg capolista.