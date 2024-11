Ligue 1: il Marsiglia passa col Nantes

NANTES-MARSIGLIA 1-2

Riscatto Marsiglia, che dopo il ko per 3-0 col Psg nel Classique torna alla vittoria e batte 2-1 il Nantes. De Zerbi la vince grazie a Greenwood, che al 61' risolve una partita complicatasi al 39' per la rete di Kadewere su assist di Coco. L'OM, passato in vantaggio al 24' grazie a Maupay, ringrazia però anche i sostituti: l'autore dell'assist per l'ex United è infatti Luis Henrique, entrato al 59' e protagonista due minuti dopo col passaggio vincente per Greenwood. Successo fondamentale, perché permette al Marsiglia di salire a 20 punti e agganciare al secondo posto il Monaco. Tenuto il passo del Psg, che resta comunque primo a +6 sulla coppia composta da OM e dal club del Principato. I padroni di casa, invece, restano a 10 punti, di cui solo 2 raccolti nelle ultime cinque partite.