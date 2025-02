Ligue 1: il Marsiglia crolla in casa dell’Auxerre, colpo del Lille col Monaco

Pazzo 3-3 tra Saint-Etienne e Angers, ricco di rimonte e contro-rimonte. I padroni di casa provano a far valere il fattore campo in avvio, ma al 7’ sono sotto di un gol: calcio di rigore per i bianconeri, trasformato da Abdelli. Dieci minuti più tardi gli ospiti trovano anche il raddoppio, con la doppietta di Abdelli che vale il 2-0 al 17’. I biancoverdi non si danno per vinti e reagiscono, accorciando le distanze al 36’ con la rete di Cardona, per il 2-1 che resiste fino all’intervallo. Gli uomini di Horneland scendo in campo con tutt’altro piglio in avvio di ripresa, dando il via ad una vera e propria rimonta: al 55’ Davitashvili (entrato dalla panchina a inizio secondo tempo) serve l’assist per il 2-2 di Ekwah. L’esterno georgiano torna protagonista anche al 73’, quando il risultato viene completamente ribaltato: secondo assist consecutivo, questa volta per la doppietta di Cardona, che vale il 3-2. Partita finita? Altroché. In pieno recupero, al 94’, viene fischiato il secondo calcio di rigore a favore della squadra di Dujeux, questa volta trasformato da Dieng, per il 3-3 finale. Un punto per parte: l’Angers sale a 27 punti, tocca invece quota 19 il Saint-Etienne (in piena lotta per non retrocedere).