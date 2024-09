Ligue 1: il Marsiglia batte 2-0 il Nizza, De Zerbi momentaneamente in vetta

FRANCIA

Mapuay e Luis Henrique firmano il successo e portano l'OM in testa attesa del Psg

© afp La quarta giornata di Ligue 1 si apre con il 2-0 del Marsiglia sul Nizza, che vale all'OM il primo posto in classifica in attesa della replica del Psg contro il Brest. Terza vittoria in quattro partite per De Zerbi, che sale a 10 punti grazie al colpo di testa al 40' di Maupay e allo splendido destro a giro di Luis Henrique al 53', decisivi per il match del Vélodrome. Secondo ko, invece, per i rossoneri, che restano a quota 4.

MARSIGLIA-NIZZA 2-0

De Zerbi continua a far volare il Marsiglia, che fa tre su quattro, resta imbattuta e sale a 10 punti grazie al 2-0 sul Nizza del Vélodrome. L'OM passa in vantaggio al 40': Maupay, quattro minuti dopo essersi visto annullare il potenziale 1-0 per fuorigioco, sfrutta al meglio il cross deviato di Luis Henrique per impattare di testa, con Ndayishimiye troppo morbido sulla marcatura in occasione del gol della formazione di De Zerbi. Ad inizio ripresa, i padroni di casa raddoppiano con la rete dell'assistman sul primo gol: Luis Henrique trova un gran destro a giro sotto la traversa, realizzando il 2-0 al 53'. Al 75', però, arriva il colpo di scena: Cornelius, già ammonito, si fa espellere per perdita di tempo e lascia l'OM in dieci. L'inferiorità numerica non cambia tuttavia il copione della sfida e il Marsiglia vince 2-0: ennesima conferma dell'ottimo impatto di De Zerbi in Ligue 1.