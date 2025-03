Il Lione vuole tenere Fonseca nonostante la maxi squalifica: "Sei l'uomo giusto per noi"

Paulo Fonseca è stato sospeso mercoledì dalla panchina e dallo spogliatoio dell'arbitro fino al 30 novembre dalla commissione disciplinare per aver minacciato testa a testa l'arbitro della partita di Ligue 1 OL-Brest (2-1) lo scorso fine settimana. Il Lione giocherà stasera a Bucarest contro il FCSB nella gara di andata dell'Europa League, con Fonseca in panchina: la sospensione infatti non si applica per ora alle competizioni europee. A partire da domenica a Nizza per una partita importante contro i terzi della Ligue 1, il tecnico di 52 anni dovrà seguire la sua squadra dalla tribuna.