Florentino Perez: "Nessuno capisce la nuova Champions. Pallone d'Oro a Rodri per compensazione"

Florentino Perez spara a zero contro la Uefa nell'intervento che segue l'Assemblea Generale del Real Madrid. Si parte dalla nuova Champions League: "Nessuno capisce il nuovo format, ci sono più partite ma valgono meno: solo alla fine susciterà emozioni, non in questi primi match. Così come Santiago Bernabeu aveva promosso la nascita della Coppa dei Campioni ora siamo orgogliosi di supportare la Superlega. La sentenza della Corte Europea ci restituisce libertà, il format sarà meritocratico al 100%". Si passa poi al Pallone d'Oro vinto da Rodri, che ha battuto Vinicius: "Voglio dire prima di tutto che Rodri è un grande calciatore. Poi però voglio ricordare che era la prima edizione organizzata dalla Uefa... chi dice che Rodri doveva vincere l'anno prima e quest'anno è stata una compensazione nei suoi confronti ha ragione".