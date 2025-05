Mbappé, altro che flop: capocannoniere della Liga e Scarpa d'Oro

Mbappé ha chiuso la sua prima stagione nella Liga con 31 gol, vincendo anche il titolo di capocannoniere. Secondo posto per l'attaccante dello Sporting Gyokeres (39 gol), preceduto dal francese del Real per via del coefficiente di difficoltà assegnato alle competizioni a cui ha preso parte rispetto al bomber scandinavo dello Sporting. Terzo posto per la punta del Liverpool Mohamed Salah (29 gol).