Liga: triplo Vinicius, il Real Madrid travolge l'Osasuna

REAL MADRID-OSASUNA 4-0

Ci si aspettava una risposta dal Real Madrid, dopo il tonfo col Milan e le voci sul possibile esonero di Ancelotti in caso di crisi, e la risposta arriva con estrema puntualità. Le merengues annichiliscono l'Osasuna nel segno di Vinicius Jr, che firma una tripletta nel 4-0 sui rivali. Spingono subito i blancos, che si costruiscono un'occasione con Rodrygo. L'esterno brasiliano esce dopo venti minuti per un infortunio e Ancelotti è estremamente sfortunato: ko anche Militao pochi istanti dopo, si teme il crociato. Il doppio colpo scuote il Real, che passa al 37': Bellingham ispira la rete di Vinicius Junior, che colpisce sul primo palo per l'1-0. Passano cinque minuti e, su un pallone delizioso del canterano Asencio (ottimo debutto per il sostituto di Militao), l'inglese si mette in proprio: movimento da centravanti e pallonetto su Sergio Herrera che stava uscendo. Camavinga sfiora il tris e il Madrid va al riposo sul 2-0, ritrovando Bellingham: gol e assist.