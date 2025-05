Liga: Sorloth da record, poker dell’Atletico Madrid alla Real Sociedad

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD 4-0

Basta la mezzora straordinaria di Sorloth all’Atletico Madrid per travolgere 4-0 la Real Sociedad al Metropolitano. Pronti via e il norvegese stappa la partita dopo sette minuti: Barrios apparecchia per il sinistro dal limite dell’area per l’1-0 dei Colchoneros. La scena si ripete sia al 10’ in contropiede su assist di Samuel Lino, sia all’11’, sempre con Sorloth protagonista: tre reti quasi in fotocopia nel giro di undici minuti, con Remiro praticamente incredulo. Il grande ex di giornata chiude subito la pratica già al 30’, quando ancora una volta buca Remiro sempre di sinistro e sempre da quella mattonella. Il poker in mezzora dell’ex Villarreal è sufficiente a Simeone, con i baschi che non riescono più minimamente a reagire. Nel secondo tempo i padroni di casa sfiorano il quinto gol a più riprese, ma al triplice fischio il risultato finale è di 4-0. L’Atletico Madrid ipoteca di fatto definitivamente la terza posizione, a quota 70 punti a tre giornate dal termine. Ferma a 43 punti la Real Sociedad, al dodicesimo posto.