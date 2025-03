Liga: rinviata la partita del Barcellona per un lutto blaugrana

ALAVES-VILLARREAL 1-0

Vittoria fondamentale in ottica salvezza per l'Alaves, che batte 1-0 il Villarreal e tiene vivo il sogno di abbandonare gli ultimi tre posti. La rete che decide il match arriva già all'11', quando Manu Sanchez ribadisce in rete il suo colpo di testa inizialmente parato da Conde. Al 58', però, i padroni di casa restano in dieci per il rosso diretto a Sivera. Il problema è che il Sottomarino Giallo non riesce ad approfittare della superiorità numerica e un altro rosso, quello a Blanco al 94', non migliora le cose. L'Alaves vince in 9 contro 11 e fa festa, mentre il Villarreal, a parità di partite disputate, è a -4 dal quarto posto del Bilbao, anche se il +6 sul Betis è abbastanza rassicurante, soprattutto nell'anno in cui la Spagna potrebbe ottenere la quinta squadra per la prossima Champions.