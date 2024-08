Liga: primo successo per il Real Madrid, Valladolid steso 3-0

CALCIO ESTERO

Mbappé ancora a secco: Ancelotti trionfa grazie alle reti di Valverde, Brahim Diaz e il giovane Endrick

Nella seconda giornata di Liga Spagnola il Real Madrid trova il primo successo stagionale in Campionato: i Blancos trionfano 3-0 tra le mura del Bernabeu contro il Real Valladolid. Dopo un primo tempo estremamente complicato e senza spazi, la squadra di Ancelotti stappa la partita al 50’ grazie alla bordata su punizione di Valverde, poi Brahim Diaz chiude i conti all’88’ e Endrick arrotonda al 96’. Le Merengues salgono a 4 punti.

Arriva il primo successo in Liga per il Real Madrid, 3-0 in casa contro il Real Valladolid: nel giorno del debutto in Campionato al Bernabeu di Mbappé la copertina se la prende Endrick. Primo tempo estremamente complicato per i Blancos, che senza Mbappé inseriscono Arda Guler dal primo minuto insieme a Vinicius, Rodrygo e Mbappé. L’attaccante francese è pericoloso al 9’ con un diagonale sinistro al volo, ma la sua conclusione viene respinta in tuffo da Hein. Dopo questa chance il Real non riesce più a trovare spazi in avanti, con gli ospiti che si difendono compatti con il 5-4-1 davanti alla loro area di rigore. Gli uomini di Pezzolano avrebbero anche possibilità di gestire meglio eventuali ripartenze, ma si focalizzano principalmente sul non subire. Un’opaca prima frazione per le Merengues si chiude a reti bianche, sul punteggio di 0-0.

Al rientro in campo dopo l'intervallo la squadra di Ancelotti scende sul terreno di gioco con un'intensità maggiore, e al 50' riesce anche a stappare la partita grazie a Federico Valverde: il Pajarito calcia fortissimo una punizione da fuori area, trova una leggera deviazione di Juric e beffa Hein all'angolino basso. Dopo l'1-0 il Real vuole spingere sulle ali dell'entusiasmo, ma Rodrygo sbaglia clamorosamente il passaggio per Vinicius in un due contro uno di fronte a Hein poco dopo l'ora di gioco. Prima di fare spazio a Brahim Diaz anche Arda Guler ci prova dalla distanza, con il portiere avversario che respinge goffamente. Mbappé si danna per cercare la prima gioia davanti ai suoi nuovi tifosi, ma Hein alza la mano quanto basta sul suo colpo di tacco all'80' dopo l'invenzione con l'esterno di Vinicius. All'88' i padroni di casa chiudono i conti, grazie alla rete di Brahim Diaz: l'ex Milan raccoglie il lancio lungo di Militao, aspetta che Hein esca dalla porta e con un tocco morbido insacca il pallone pian piano sul secondo palo, per il 2-0. In pieno recupero c'è spazio anche per il gol all'esordio al Bernabeu per il baby talento Endrick, che sfrutta l'assist di Brahim e calcia forte sul primo palo con il destro, firmando il 3-0 finale. Primo successo per il Real, che con questi tre punti sale a quota 4 scavalcando, tra le altre, anche il Valladolid fermo a 3.