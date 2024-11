Liga: Mbappé e Bellingham trascinano il Real, Ancelotti a -4 dal Barcellona

Succede di tutto all'El Sadar, dove l'Osasuna spreca il doppio vantaggio e si fa raggiungere al 93' dal Villarreal, pareggiando 2-2. Nella sua fortezza, i padroni di casa spingono sin dai primissimi minuti e passano al 7': cross di Ruben Garcia e incornata di Budimir per il vantaggio. Zaragoza è una freccia imprendibile sulla corsia e l'Osasuna sembra infermabile contro un Submarino Amarillo che non riesce a leggere le sue azioni. Il Var corregge l'arbitro e assegna il rigore del raddoppio al 20', Budimir non sbaglia e sale a otto reti, da vice-capocannoniere alle spalle di Lewandowski (15 gol). Il dominio dell'Osasuna è evidente nel primo tempo, ma col passare dei minuti il Villarreal risale e riprende campo. Moncayola spreca il tris e Barry sfiora la rete che potrebbe riaprire tutto per gli ospiti, che segnano al 66' con Alex Baena e vanno all'assalto nel finale. Proprio al 93', quando tutto sembrava finito, ecco l'episodio che fa discutere. Trattenuta lieve di Torrò su Costa, l'arbitro fischia rigore e le proteste dell'Osasuna non lo spingono a cambiare idea: Gerard Moreno va sul dischetto e firma il 2-2 all'ultimo respiro, tornando al gol dopo dieci mesi. Il Villarreal resta così quarto con 25 punti, punto dolceamaro e zona-Europa confermata per l'Osasuna: 22 punti per i padroni di casa, che staccano Girona e Maiorca (21).