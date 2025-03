Liga: Real Madrid ok di misura sul Rayo Vallecano, harakiri Atletico

GETAFE-ATLETICO MADRID 2-1

Harakiri clamoroso dell'Atletico Madrid, che non riesce a prendersi la vetta in attesa della sfida del Barcellona da recuperare con l'Osasuna. Il Getafe vince 2-1 e completa una rimonta pazzesca, dato che all'87' il risultato era di 1-0 per i colchoneros. La partita si infiamma nell'ultimo terzo di gara. Al 71', infatti, arriva il fallo di mano in area di Alderete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dal dischetto va Sorloth, entrato al 58' al posto di Julian Alvarez. Dal dischetto, il norvegese non basta e porta in vantaggio Simeone. La partita sembra in mano ai colchoneros, ma all'88' Correa rovina tutto entrando con la gamba alta e in modo pericoloso su Djene. E la situazione peggiora ulteriormente pochi secondi dopo, perché direttamente dal calcio di punizione arriva la deviazione di Arambarri, che prima liscia poi trova da pochi passi l'1-1. Non è però finita, perché quattro minuti dopo ecco la doppietta che vale il 2-1 per i padroni di casa, che per la prima volta battono l'Atletico di Simeone. Solo qualche istante di attesa perché la rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, poi arriva la conferma del gol decisivo. Successo importantissimo in chiave salvezza per il Getafe che va a +7 sull'Alaves, mentre Simeone non solo non riesce a prendersi la vetta, ma con una partita in meno resta a -1 dal Barcellona. E in settimana ci sarà pure la decisiva sfida di Champions con il Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale.