Liga: il Real Madrid vince allo scadere e rimanda la festa del Barcellona

VILLARREAL-LEGANES 3-0

Punti importanti in chiave Champions League per il Villarreal, che strapazza 3-0 il Leganes in casa. Tante folate da una parte e dall’altra in avvio, ma al 23’ i sottomarini gialli stappano la partita: palla a rimorchio per Pedraza, che calcia in porta e trova la deviazione fortunata di Ayoze Perez, per l’1-0. L’ex Leicester torna protagonista al 31’, quando raddoppia con una azione personale conclusa con un tocco morbido all’angolino. Gli ospiti sembrano già al tappeto, e al 45’ arriva il tris: Baena innesca Pepé che a tu per tu con Dmitrovic non sbaglia e firma il colpo del ko. Nel secondo tempo la formazione allenata da Jimenez prova timidamente ad accorciare le distanze, senza però riuscirci. Vince 3-0 il Villarreal e aggancia momentaneamente l’Athletic Bilbao a 64 punti, Leganes fermo a 34 punti e vicino alla retrocessione.