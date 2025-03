Liga: il Barcellona cala il poker e torna a +3 sul Real

BARCELLONA-GIRONA 4-1

Doppio 4-2 del Girona l'anno scorso, doppio 4-1 del Barcellona quest'anno. I blaugrana si prendono la loro rivincita nel derby catalano e lo stravincono dilagando nella ripresa, per riportarsi subito a +3 sul Real Madrid. Spingono sin dal via i padroni di casa con Fermin Lopez, fermato da Gazzaniga: il portiere salva anche su Yamal e Araujo, poi il Barça si vede annullare un gol per un fuorigioco di Koundé. Dominio totale dei blaugrana, che passano solo al 43': cross centrale di Lamine Yamal, Krejci va in tilt e manda la sfera nella sua porta, rischiando anche il doppio autogol nel finale di tempo. La rete subita non manda in tilt il Girona, che pareggia subito in avvio di ripresa: Blind ruba palla e serve in profondità Danjuma, è 1-1 al 53'. Eric Garcia colpisce un palo e scuote il Barça, che torna avanti al 61' su un nuovo errore di Krejci: incertezza che distrae Gazzaniga, Lewandowski ne approfitta ed è 2-1. Da qui in poi, escludendo il pari sfiorato subito da Danjuma, c'è solo il Barcellona: Lewa sigla il tris al 76' con un tiro incrociato, Ferran Torres chiude i giochi all'85' sull'assist del canterano Gerard Martin. Lamine Yamal colpisce un palo e il Barça vince 4-1 con merito: 66 punti per Flick, che torna a +3 sul Real Madrid. Si ferma a quota 34 il Girona, ufficialmente in crisi: sette gare senza vittoria, 34 punti e zona-retrocessione più vicina dell'Europa. L'annata del sogno-Champions rischia di diventare un incubo per i biancorossi.