Liga: settebello Barcellona, goleada al Valladolid e poker di vittorie!

LIGA

I blaugrana sono implacabili e bucano regolarmente la difesa avversaria: tripletta per Raphinha e 7-0 interno per restare a punteggio pieno

© Getty Images C'è un'assoluta dominatrice nell'avvio della Liga e il suo nome si chiama Barcellona. I blaugrana fanno a fettine la difesa del Real Valladolid, che viene travolto con un perentorio 7-0. Un risultato che mancava dal 2016/17, dal Barça della MSN, e vale il quarto successo in quattro gare. Flick e i suoi beneficiano della tripletta di Raphinha (19', 65', 71') e non solo: in gol anche Lewandowski (25'), Koundè (47'pt), Dani Olmo (82') e Ferran Torres (85').

BARCELLONA-REAL VALLADOLID 7-0

Uno strepitoso Barcellona fornisce una lezione di calcio e lascia a bocca aperta sia le sue rivali nella Liga che quelle in Champions: 7-0 per i blaugrana sul Valladolid, con un successo che ricorda quelli delle ere d'oro con Guardiola e Luis Enrique. Flick lancia tra i titolari Dani Olmo, che si schiera a centrocampo con Pedri e Marc Casadò ed è subito pericoloso: passano quattro minuti e colpisce un palo, ne passano nove e si vede annullare un gol per offside. Dominano i blaugrana, che cercano ossessivamente la profondità e sfondano la linea difensiva di un Valladolid che è poca cosa davanti. La rete del vantaggio arriva al 19', con un lancio geniale di Cubarsi per Raphinha: l'ex Leeds si inserisce alle spalle della difesa e fulmina Hein con l'esterno. Passano cinque minuti e l'azione si ripete, identica, cambiando i protagonisti: Yamal pesca Lewandowski, che firma il 2-0 e la sua quarta rete in quattro gare. Dani Olmo colpisce un altro palo, mentre il Valladolid si limita ai guizzi di Raul Moro e affonda al 47'pt col siluro di Koundé: è 3-0 al riposo.

I blaugrana sfiorano subito il poker e lo calano al 65'. L'azione del gol viene propiziata dal classe 2005 Sergi Dominguez, neoentrato con Fermin Lopez, ma è Raphinha a insaccare da due passi dopo un rimpallo. Passano sei minuti e il brasiliano firma la sua prima tripletta, insaccando il 5-0 sull'assist fantascientifico di Lamine Yamal. Punizione durissima per il Valladolid, che affonda definitivamente minuti finali: Dani Olmo (82') e Ferran Torres (85') portano a sette le reti. Nel finale Comert evita la doppietta dell'ex Valencia e il Barça non amministra, sfiorando due volte l'ottava rete. Finisce 7-0 e i blaugrana ottengono la quarta vittoria su quattro nella Liga. Confermata la leadership con 12 punti, mentre un umiliato Valladolid si ferma a quota 4 e dovrà riflettere sul suo approccio difensivo.