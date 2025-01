Liga: Barcellona a valanga sul Valencia, Flick accorcia sull’Atletico Madrid

Dopo il ko con il Milan in Champions League arriva un’altra sconfitta in trasferta per il Girona, 2-1 sul campo del Rayo Vallecano. Nel corso della prima frazione di gioco i ritmi sono piuttosto bassi, con i padroni di casa che iniziano a spingere solamente agli sgoccioli prima del duplice fischio. Al rientro in campo dopo l’intervallo sono però gli ospiti a colpire: al 58’ Ivan Martin innesca l’ex Tottenham Bryan Gil, che batte Batalla per l’1-0. La formazione allenata da Inigo Perez non si dà per vinta, e sul rettilineo finale ribalta la partita: all’80’ e all’83’ combinazione perfetta tra Alvaro Garcia e Randy Nteka, con due assist del primo e la doppietta decisiva del secondo per ribaltare il risultato e portare a casa i tre punti. Con questa vittoria in rimonta per 2-1 il Rayo Vallecano sale a 29 punti, scavalcando al settimo posto proprio il Girona, arenato a quota 28.