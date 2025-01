Liga: Atletico Madrid nuova capolista, Julian Alvarez regala la vetta al Cholo

ATLETICO MADRID-OSASUNA 1-0

L’avventura in Liga dell’Atletico Madrid riparte dal Metropolitano, in una giornata in cui Oblak diventa il quarto giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del club: lo sloveno eguaglia infatti le 470 partite di Enrique Collar, alimentando il proprio status di leggenda dei Colchoneros. Inizia la partita e Griezmann impiega soltanto sette minuti per andare a segno su assist di Molina: il gol del francese viene però annullato per un tocco di mano rilevato dal Var nel corso della revisione dell’azione. Si salva quindi l’Osasuna, che cade però al 55’: a portare in vantaggio l’Atleti è Julian Alvarez, dopo un perfetto schema da corner dipinto dalla squadra di Simeone. Basta questo gol per regalare la vetta al Cholo al termine del girone d’andata, visto il palo colpito in pieno recupero: i Colchoneros salgono infatti a 44 punti in classifica, prendendosi il primo posto con una lunghezza di vantaggio sui cugini del Real. Non solo. Per la prima volta nella propria storia l’Atletico raggiunge quota 14 vittorie consecutive, tra tutte le competizioni. Numeri che certificano una stagione da grande protagonista per il club di Madrid. Continua invece a rallentare in campionato l’Osasuna: undicesimo posto e 25 punti per l’ex Crotone Budimir e compagni.