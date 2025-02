Coppa del Re: il Real Madrid piega la Sociedad in trasferta e intravede la finale

È sufficiente un lampo di Endrick al Real Madrid per piegare 1-0 la Real Sociedad nella semifinale di andata di Coppa del Re. La squadra di Ancelotti rischia in avvio, ma al 19’ colpisce con il tocco di classe di esterno sinistro del giovane brasiliano, innescato da una sventagliata perfetta di Bellingham. Nella ripresa Tchouameni e Lunin alzano il muro per i Blancos, che mettono un piede in finale in vista del ritorno di aprile al Bernabeu.