Coppa del Re: succede di tutto tra Barcellona e Atletico, pazzo 4-4 nella semifinale di andata

Succede davvero di tutto tra Barcellona e Atletico Madrid, l’andata della semifinale di Coppa del Re finisce 4-4. Partenza a razzo della squadra di Simeone: dopo pochi secondi, sugli sviluppi di corner, Julian Alvarez sfrutta la torre di Lenglet e buca Szczesny. Passano cinque minuti e i Colchoneros raddoppiano, con i padroni di casa che accusano il colpo: ancora Alvarez protagonista, questa volta con l’assist per l’ex Griezmann.



Dopo la doccia fredda dell’uno-due iniziale, la squadra di Flick inizia a reagire, e al 19’ Pedri accorcia le distanze, su assist di Koundé. Sulle ali dell’entusiasmo, due minuti dopo, il Barça pareggia i conti: corner perfetto di Raphinha e 2-2 di testa targato Pau Cubarsì. La scena si ripete anche al 41’, quando gli uomini di Flick completano la rimonta: altro corner pennellato dall’esterno brasiliano, ma questa volta è Inigo Martinez ad andare in rete. Un primo tempo ricco di emozioni tramonta sul punteggio di 3-2.



In avvio di ripresa i Culers non si fermano, e al 74’ arrivano a calare il poker: giocata di Yamal per il 4-2 firmato da Lewandowski. Partita finita e qualificazione archiviata? Non proprio, perché dieci minuti più tardi Marcos Llorente segna il 4-3, tenendo in vita gli uomini di Simeone. Il finale è incandescente, e al 93’ l’Atleti riesce clamorosamente a segnare il 4-4 con Sorloth. Tutto rimandato al ritorno di inizio aprile: Atletico Madrid e Barcellona si giocheranno l’accesso in finale di Coppa del Re nei novanta minuti del Metropolitano.