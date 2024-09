Ancelotti: "Milan nel cuore ma il Real Madrid è il migliore club al mondo: non ci sono dubbi"

"Ho avuto la fortuna di allenare grandi club, come il Milan, per il quale nutro un affetto speciale, perché sono stato anche giocatore. Ma il Real Madrid è il miglior club del mondo, su questo non ci sono dubbi": così Carlo Ancelotti prende posizione sulle squadre del suo cuore. Alla vigilia del match contro l'Alaves, che sarà il 300.mo sulla panchina dei Blancos, il tecnico italiano scherza: "Resistere così tante partite qui è quasi un miracolo!".