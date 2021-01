Liga, super Suarez: poker dell’Atletico che vola a +10

SPAGNA

L’Atletico Madrid mette una seria ipoteca sulla conquista della Liga. Battuto anche il Cadice, per 4-2, e gli uomini di Simeone volano a +10 sul Real Madrid secondo, nonostante ancora una gara da recuperare. Suarez sblocca la situazione con su punizione; Negredo pareggia i conti ma Saúl riporta avanti i colchoneros allo scadere del primo tempo, prima della doppietta di Suarez su rigore (50’). Negredo accorcia al 71’, ma Koke chiude poi il match.

CADICE-ATLETICO MADRID 2-4

Ora i punti di distacco sulle dirette inseguitrici sono ben 10. E potenzialmente potrebbero essere 13, visto che l’Atletico ha disputato una gara in meno rispetto a Real Madrid, Barcellona e Siviglia. Se non è una seria ipoteca per la conquista della Liga numero 11, poco ci manca. Intanto a Cadice arriva l’ottavo successo consecutivo in campionato. Un destro improvviso di Perea, che si era liberato al limite dell'area, mette subito in difficoltà Oblak. Al 15’ Llorente va via sulla destra e crossa al centro per Suarez che si gira e calcia ma Mauro lo mura; sulla respinta arriva Saúl e calcia altissimo. Alla mezz’ora, ecco la magia dello stesso Suarez: destro a giro morbidissimo del Pistolero che deposita in rete una punizione dalla trequarti destra e porta in vantaggio la formazione di Simeone. Al 35’, però, arriva l’1-1 grazie al gol splendido di Negredo, che raccoglie un pallone in area e di sinistro batte Oblak sul secondo palo. Il match s’infiamma nel finale di primo tempo: un tiro-cross violento di Lemar dalla destra vede Saúl toccare e alzare la traiettoria, che scavalca Ledesma e termina in rete per il nuovo vantaggio dei colchoneros. Poco prima dell’intervallo l’arbitro assegna un rigore al Cadice, ma il Var lo annulla perché viene ritenuto involontario il tocco di mano di Koke. Penalty che viene invece concesso (e confermato) all’Atletico per fallo di Mauro su Lemar: Suarez spiazza il portiere e sigla la doppietta dell’1-3. Negredo insacca in girata la rete che accorcia le distanze a 20’ dalla fine; Koke mette la parola ‘fine’ all’88’ dopo una giocata pregevole di Correa.

GETAFE-ALAVES 0-0

Non passerà di certo alla storia come un match memorabile quello andato in scena all’Estadio de Mendizorrotza tra Getafe e Alaves. Un punto in classifica ciascuno che fa però un pochettino più piacere ai padroni di casa, che salgano a quota 24 punti e si allontanano dalla zona retrocessione, dove invece restano inchiodati gli ospiti, terzultimi (19). L’occasione più ghiotta della partita arriva al 90’, quando il Getafe sfiora il successo con un colpo di testa di Arambarri che sfiora lo specchio della porta avversaria.