Liga: il Real stende l'Eibar ed è secondo a -3 dall'Atletico

SPAGNA

I blancos vincono 2-0 grazie ad Asensio e Benzema: Zidane supera momentaneamente il Barcellona. Il Villarreal batte 3-0 il Granada

Nella ventinovesima giornata di Liga, il Real Madrid batte 2-0 in casa l'Eibar e sale momentaneamente al secondo posto, superando il Barcellona e portandosi a -3 dall'Atletico. I blancos si vedono annullare tre gol per fuorigioco e colpiscono una traversa, ma passano in vantaggio al 41' con Asensio e chiudono i giochi con la rete di testa al 73' di Benzema. Vince anche il Villarreal: 3-0 sul campo del Granada con tripletta di Gerard Moreno. Getty Images

REAL MADRID-EIBAR 2-0

Terza vittoria di fila in campionato per il Real Madrid, che mette pressione all'Atletico, impegnato in casa del Siviglia, e al Barcellona, che affronterà il Valladolid. I blancos sembrano passare in vantaggio dopo appena 5 minuti, ma il colpo di testa di Benzema su cross di Marcelo viene annullato per fuorigioco del francese. Al 21', invece, Asensio colpisce la traversa direttamente su calcio di punizione e da posizione angolata, sorprendendo Dmitrovic ma sfiorando soltanto l'1-0 per i padroni di casa. Al 36', ecco la seconda rete non convalidata alla formazione di Zidane: stavolta è Asensio, autore di un gran colpo di tacco, a trovarsi in posizione irregolare. Cinque minuti dopo, però, arriva finalmente il vantaggio proprio con Asensio, che si invola solo davanti a Dmitrovic e insacca di sinistro.

Nella ripresa, Benzema e ancora Asensio sfiorano il raddoppio, mentre al 62' arriva l'unico vero brivido per il Real Madrid, con Courtois deve compiere un vero miracolo in scivolata per evitare l'autorete sul retropassaggio di Lucas Vazquez. Al 71', terza rete annullata ai blancos, con la conclusione dal limite di Casemiro resa vana dal fuorigioco ad inizio azione di Arribas, entrato al posto di Isco. La partita, però, si chiude ufficialmente due minuti dopo: Vinicius se ne va sulla sinistra e mette al centro per Benzema, che di testa schiaccia in porta il 2-0 che spegne definitivamente le speranze dell'Eibar. Il Real non rischia nulla nel finale e ottiene il terzo successo di fila, che consente agli uomini di Zidane di sorpassare il Barcellona e di salire a 63 punti: i blancos sono momentaneamente secondi a -3 dall'Atletico.

GRANADA-VILLARREAL 0-3

Villarreal corsaro in casa del Granada: netto 3-0 con protagonista assoluto Gerard Moreno, autore di una tripletta. La partita si sblocca al 9': Diaz intercetta con un braccio la sponda di testa di Torres e provoca il rigore dell'1-0 realizzato dall'ex Espanyol, che nove minuti dopo firma la doppietta con un dribbling di tacco su Sanchez e un delicato tocco sotto a superare Rui Silva. Ad inizio ripresa, Gerard Moreno colpisce il palo di testa, ma trova comunque la tripletta grazie al secondo rigore per il Sottomarino Giallo, assegnato al 59' per il fallo di Rui Silva su Trigueros. Dal dischetto, invece, sbaglia Molina, che si procura il rigore causato da Capoue ma spara altissimo sopra la traversa, fallendo l'occasione di rimettere in partita i padroni di casa. Il 3-0 vale il terzo successo di fila per il Villarreal e il secondo ko consecutivo per il Granada, sempre più lontano dalla zona Europa.

RISULTATI E CLASSIFICHE