Bundesliga: Schick cala il poker, il Leverkusen risponde al Bayern

EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ 1-3

Seconda impresa per il Mainz che, dopo battuto il Bayern Monaco, ferma anche l'Eintracht: 3-1 sui rossoneri e quinto posto per Bo Henriksen e i suoi. Il match sembra avviato verso un dominio dei padroni di casa fino al 15', quando Skhiri e Kauã Santos fanno il pasticcio. Retropassaggio del tunisino per il portiere, che va in tilt e fa entrare il pallone in rete. Il Mainz resta in dieci al 21' per l'intervento tacchetti spianati di Amiri su Skhiri (rosso diretto), ma non si disunisce e riesce addirittura a fare il bis. Merito di Paul Nebel, che colpisce dalla distanza e sigla il 2-0, complice una leggera deviazione di Koch che spiazza il portiere. Ekitiké e Marmoush hanno le polveri bagnate e i cambi offensivi dell'Eintracht danno addirittura l'esito opposto a quello sperato. Kauã Santos sbaglia nuovamente un rinvio, Lee calcia e Nebel può siglare il tris in tap-in al 58'. Gara virtualmente finita e l'Eintracht si spegne, siglando solola rete della bandiera con l'ex romanista Kristensen (75'). Zentner protegge i suoi nel finale e l'Eintracht resta terzo col Lipsia, a quota 27, perdendo 3-1. Esulta il Mainz, che è quinto (col Werder) a quota 25: -2 dalla Champions.