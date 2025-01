Bundesliga: pokerissimo Bayern, Kompany torna a +4 sul Leverkusen

BOCHUM-ST. PAULI 1-0

Il Bochum risponde subito all'Holstein Kiel e piazza una vittoria dal sapore di speranza: 1-0 sul St. Pauli. Nella 426a gara in Bundesliga per Dieter Hecking, che entra nella top-10 dei tecnici con più presenze, si parte con una chance per parte: Wittek e Guilavogui non trovano la porta. Irvine impegna Drewes e Afolayan manca il gol, ma le migliori chances sono per il Bochum: Holtmann colpisce il palo, bravo Vasilj su Matus Bero. Nella ripresa entra Broschinski ed è subito decisivo, trovando l'assist per il gol-vittoria al 67': questa volta Hofmann non sbaglia, è 1-0 per i padroni di casa. Il St. Pauli non reagisce, tira una sola volta in porta e va k, restando anche in dieci: espulso Dźwigała (94') per un intervento a gamba alta su de Wit. Ko pesante per Blessin e i suoi, fermi a quota 14 con l'Hoffenheim. Si avvicinano le rivali-salvezza, anche se il Bochum resta ultimo con 9 punti.