Bundesliga: il Wolfsburg demolisce il Lipsia, il Leverkusen si gode Schick

WERDER BREMA-STOCCARDA 2-2

Il match del Weserstadion vede il Werder Brema portarsi in vantaggio già al 6’ con l’incornata vincente di Njinmah, sul perfetto cross dalla destra di Ducksch. Lo Stoccarda non ci sta e al 20’ pareggia con un’acrobazia di Demirovic, già in gol mercoledì in Champions League a Belgrado contro la Stella Rossa. Il risultato potrebbe cambiare poi nuovamente alla mezz’ora, visto che l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa: il penalty viene però tolto dopo un richiamo del Var. In pieno recupero di primo tempo c’è invece spazio per il palo colpito da Njinmah, a un passo dalla doppietta. In avvio di ripresa Vagnoman sfiora il gol per lo Stoccarda, mentre Stage vale il 2-1 Werder al 78’. A siglare il 2-2 finale è però ancora una volta Demirovic a cinque dal novantesimo, per la doppietta personale. Lo Stoccarda si porta così a 17 punti, mentre il Werder Brema resta a 16.