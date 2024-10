Bundesliga: il Lipsia vola e mette pressione al Bayern, inciampa il Leverkusen

LIPSIA-FRIBURGO 3-1

Match d’alta classifica alla Red Bull Arena di Lipsia, dove a stappare il risultato è a sorpresa il Friburgo al 15’: Grifo indossa i soliti panni dell’uomo assist e Doan porta gli ospiti sull’1-0 di testa. È il primo gol incassato dalla squadra di Rose tra le mura amiche in questo avvio di Bundesliga, nonché quello che mette fine all’imbattibilità di Gulacsi, che durava ormai da 520 minuti. Costretti a inseguire, i padroni di casa alzano il ritmo e iniziano a rendersi pericolosi con Sesko: lo sloveno ci prova per due volte in chiusura di primo tempo, sbattendo in entrambe le occasioni su Atubolu. L’estremo difensore del Friburgo si ripete quindi su Baumgartner, ma poi è costretto a cedere in avvio di ripresa: il Lipsia si presenta in campo con più fame e trova subito l’1-1 con Orban. Festeggia dalla panchina anche Gulacsi, uscito nell’intervallo per un problema alla caviglia. Al 58’ arriva quindi il sorpasso dei padroni di casa: Baumgartner e Openda guidano la ripartenza e Geertruida la finalizza con la rete del 2-1. La partita si chiude poi al 79’, quando l’ex Milan Andre Silva (appena entrato) serve un morbido passaggio in profondità e Openda si inventa il 3-1. Il Lipsia centra così la sua quarta vittoria consecutiva in campionato e si porta momentaneamente in vetta solitaria alla Bundesliga con 20 punti, in attesa del Bayern Monaco (in campo domenica a Bochum). A 15 rimane il Friburgo.