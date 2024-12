Bundesliga: il Lipsia batte l’Eintracht e l’aggancia al 3° posto. Pareggia il Dortmund

BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM 1-1

Al Westfalenstadion sia il Borussia Dortmund che l’Hoffenheim riescono a rendersi pericolosi nel primo tempo: Moerstedt ci prova per gli ospiti al 7’, mentre a sfiorare il gol per i padroni di casa poco dopo il ventesimo minuto è Schlotterbeck, subito in campo tre giorni dopo quello che sembrava un bruttissimo infortunio contro il Barcellona (aveva lasciato lo stadio in ambulanza). Al 30’ l’arbitro assegna quindi un calcio di rigore al BVB per una trattenuta in area di Chaves, ma poi torna sui propri passi, togliendo il penalty dopo revisione al Var. Il risultato cambia allora in avvio di ripresa, quando a portare avanti il Dortmund è Reyna. Adeyemi si mette poi in mostra in un paio di occasioni, ma non riesce a raddoppiare per i padroni di casa. Al 91’ arriva quindi la beffa per il Borussia: Bruun Larsen pareggia infatti il match per l’Hoffenheim, costringendo il Dortmund al terzo pareggio consecutivo in campionato. La squadra di Şahin si porta all’ottavo posto, con 22 punti. Quella di Ilzer resta invece quattordicesima, con 14 punti.