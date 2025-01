Bundesliga: il Leverkusen piega il Borussia Dortmund e mette il Bayern nel mirino

Nemmeno il Borussia Dortmund ferma il Bayer Leverkusen, la squadra di Xabi Alonso passa 3-2 in trasferta. Bastano venticinque secondi alle Aspirine per stappare la partita: palla recuperata in trequarti e gran botta sotto la traversa di Nathan Tella, che fa 1-0 al primo minuto. Gli ospiti non si fermano, e all’8’ raddoppiano: cross dalla sinistra di Hincapié e zampata di Patrick Schick. La squadra di Sahin resta comunque in partita, accorciando le distanze al 12’ con Gittens, ma il momentaneo equilibrio dura poco. Sette minuti più tardi infatti Schick cala il tris, firmando la sua personale doppietta spingendo in rete il cross dalla destra di Frimpong. Dopo i primi diciannove minuti di follia i ritmi si placano, e il primo tempo va in archivio sul 3-1 in favore dei rossoneri. Al rientro in campo dopo l’intervallo il BVB prova a premere sull’acceleratore per riaprire nuovamente la partita: per sfortuna dei padroni di casa la rete che riapre tutto arriva soltanto al 79’, con il calcio di rigore trasformato da Guirassy. Vince il Bayer Leverkusen 3-2 e sale a 35 punti, momentaneamente a -1 dal Bayern Monaco in vetta. Resta invece fermo a 25 il Borussia Dortmund, per ora in sesta posizione.