Bundesliga: il Bayern Monaco torna capolista, goleada al Bochum

BOCHUM-BAYERN MONACO 0-5

Il Bayern Monaco si presenta al Vonovia Ruhrstadion di Bochum con la voglia di dimenticare subito il tonfo avuto in Champions League contro il Barcellona e per rispondere alla grande vittoria centrata ieri dal Lipsia sul Friburgo. La prima occasione da gol se la costruisce però la formazione di casa, con Kim costretto a salvare sulla riga dopo un gran recupero su Broschinski. Sfiorato il pericolo, il Bayern inizia a giocare e passa avanti al quarto d’ora: a sbloccare il match ci pensa Olise, con una punizione morbidissima di mancino. Il copione si ripete poi al 26’: cross perfetto di Kimmich da calcio piazzato e inzuccata vincente di Musiala. A trovare ancora il fondo della rete al 54’ è invece Coman, ma il suo gol viene annullata per fuorigioco. Il 3-0 al Bayern lo regala allora l’immancabile Kane quattro minuti più tardi, innescato da Musiala. L’esito del match non è più in discussione, mentre il risultato continua a cambiare: Sané cala il poker a venticinque minuti dal termine e Coman realizza il 5-0 al 71’. Quelle del tedesco e del francese sono le due reti più belle della giornata, visto che entrambi trovano l’incrocio dei pali. Il Bayern riesce così a dare seguito con un’altra goleada all’ampio successo ottenuto contro lo Stoccarda nella scorsa giornata e torna a ricoprire il ruolo di capolista: i bavaresi salgono a quota 20 punti in Bundesliga, gli stessi del Lipsia.