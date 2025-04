Bundesliga: il Bayern è ad un passo dal titolo, ma il Leverkusen rimanda la festa

HOFFENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 2-3

Recupero da cardiopalma tra Hoffenheim e Borussia Dortmund, con il BVB a spuntarla per 3-2 al 95’. I gialloneri premono subito sull’acceleratore, e dopo venti minuti di gioco passano in vantaggio: assist di Svensson per l’1-0 del solito Guirassy. L’attaccante ex Stoccarda e Rennes ha la chance del raddoppio al 34’ con un calcio di rigore, ma sul dischetto viene neutralizzato da Baumann. Il BVB chiude il primo tempo in vantaggio, ma pochi minuti dopo l’inizio della ripresa le cose cambiano: al 61’ Stach apparecchia per l’1-1 di Hlozek, che rimette in partita i padroni di casa. Gli uomini di Kovac non si lasciano abbattere e tornano avanti, al 74’ Svensson fornisce il secondo assist di giornata, questa volta per Brandt, che firma il 2-1. Quando tutto lascia pensare ad una vittoria giallonera, ecco che i biancoblu trovano le forze per strappare il pari: al 90’ la coppia ceca Jurasek-Kaderabek confeziona il 2-2, con il secondo che buca Kobel di testa. Pareggio beffardo? Altroché: a tempo praticamente scaduto (95’) gli ospiti beffano clamorosamente i loro avversari, con il destro di Anton che vale tre punti per i gialloneri. Il Dortmund sale a 48 punti, in lotta per un posto in Champions League. Hoffenheim fermo a 30, appena al di sopra della zona play-out.