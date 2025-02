Bundesliga: il Leverkusen frena e fa fuggire il Bayern. Pareggia anche l’Eintracht, ko il Dortmund

BORUSSIA DORTMUND-STOCCARDA 1-2

Cade ancora il Borussia Dortmund, sconfitto 2-1 dallo Stoccarda a Signal Iduna Park. Nel corso del primo tempo i gialloneri gestiscono a lungo il possesso del pallone, provando a occupare stabilmente la metà campo degli avversari. L’occasione più clamorosa per i padroni di casa capita sui piedi di Adeyemi al 37’, ma l’esterno tedesco non riesce a portare in vantaggio i suoi: i primi quarantacinque minuti si spengono a reti bianche, sul punteggio di 0-0. In avvio di ripresa la squadra di Hoeness colpisce con un uno-due micidiale: al 50’ gli svevi stappano la partita grazie all’autorete di Anton, e undici minuti più tardi la zampata di Chabot sul cross di Leweling vale il raddoppio. All’81’ Julian Brandt accorcia le distanze, ma nei nove minuti più recupero finali il BVB non riesce a riportare l’incontro in equilibrio. All’89’ la squadra di Kovac rimane anche in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Ryerson. Lo Stoccarda tocca quota 35 punti, salendo al quarto posto momentaneo. Dortmund in crisi nera, undicesimo a 29 punti.