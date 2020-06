Bundesliga: il Bayern travolge il Leverkusen, titolo a un passo

Il Bayern Monaco ribalta 4-2 in trasferta il Leverkusen e allunga, al momento, a +10 sul Dortmund: dopo il vantaggio di Alario, i bavaresi s’impongono con Coman, Goretzka, Gnabry e Lewandowski. Nel recupero la seconda rete dei padroni di casa da parte di Wirtz. Il Lipsia fallisce l’aggancio al secondo posto: dopo un altro gol messo a segno da Schick, il Paderborn pareggia i conti in pieno recupero con Strohdiek. Il Dusseldorf trova il 2-2 contro l’Hoffenheim, che rimane comunque in sesta posizione. Eintracht-Mainz 0-2.