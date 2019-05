TOTTENHAM, LLORENTE: "PARTITA INCREDIBILE"

08/05/2019

"E' stata una partita incredibile. A metà eravamo fuori e stavamo giocando male male. Ma questo è il calcio. Nella ripresa siamo riusciti a dare tutto e siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile. Congratulazioni a Lucas Moura, perché ha segnato una tripletta pazzesca che ci ha aiutato a vincere". Così l'attaccante del Tottenham Fernando Llorente commenta la qualificazione degli Spurs alla finale di Champions league. "Sapevamo che se riuscivamo a segnare il primo gol tutto poteva succedere - ha aggiunto lo spagnolo - Sappiamo come funziona la mente in questi momenti, dopo il primo gol l'Ajax ha avuto paura e noi ne abbiamo approfittato. Siamo stati anche fortunati. La finale? Sarà bellissima, contro una grande squadra come il Liverpool. Due squadre inglesi in finale, è qualcosa di incredibile - aggiunge Llorente - Credo nelle seconde opportunità e ora ho la chance di vincere dopo quella finale di Berlino persa con la Juventus".