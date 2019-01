TOTTENHAM ANCORA A WEMBLEY SINO A MARZO

09/01/2019

Il Tottenham rimarrà a Wembley almeno fino a fine febbraio. Il nuovo White Hart Line, che potrà ospitare fino a 62mila persone, deve ancora essere ultimato nei suoi dettagli. "Vorrei scusarmi con i nostri tifosi e ringraziarli per la loro costante pazienza", ha dichiarato il presidente Daniel Levy annunciando il ritardo sulla tabella di marcia. Gli Spurs giocheranno a Wembley in Premier contro Watford, Newcastle e Leicester e in Champions League contro il Borussia Dortmund negli ottavi di finale. Il club londinese, che in caso di necessità ha un accordo per restare a Wembley fino a fine stagione, spera di poter trasferirsi nel nuovo stadio a metà marzo per la sfida contro il Crystal Palace.